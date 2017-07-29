Люди в черном: Интернэшнл (2019)

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KP 5,8 IMDB 5,6

0 51 +141 325

Название: Люди в черном: Интернэшнл

Люди в черном: Интернэшнл Год: 2019

2019 Жанр: Фильмы, Боевики, Комедии, Приключения, Фантастика

Фильмы, Боевики, Комедии, Приключения, Фантастика Страна: Великобритания, США

Великобритания, США Время: 115 мин.

115 мин. Режиссер: Ф. Гэри Грей

Ф. Гэри Грей В ролях: Тесса Томпсон, Крис Хемсворт, Ребекка Фергюсон, Эмма Томпсон, Лиам Нисон

Тесса Томпсон, Крис Хемсворт, Ребекка Фергюсон, Эмма Томпсон, Лиам Нисон Перевод: на русском языке

на русском языке Качество: 720 - 1080

Люди в черном: Интернэшнл в хорошем качестве HD 720, 1080 Об этой тайной организации известно во всем мире. У людей в черном: интернэшнл на этот раз задача суперсложная, ведь необходимо вычислить шпиона в собственных рядах. Эти герои всегда сражались с отбросами Вселенной и приходили человечеству на помощь в самый нужный момент.

А вот когда опасность подстерегает тебя изнутри — это становится миссией практически невыполнимой. Под подозрения попадают все агенты от новичков до старожилов. Удастся ли вычислить "крота", зрители этого культового боевика узнают только ближе к финалу, ведь сюжет будет держать в напряжении до последнего.

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