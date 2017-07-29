Люди в черном: Интернэшнл (2019)

Люди в черном: Интернэшнл (фильм 2019) смотреть онлайн
Men in Black International
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- Название: Люди в черном: Интернэшнл
- Год: 2019
- Жанр: Фильмы, Боевики, Комедии, Приключения, Фантастика
- Страна: Великобритания, США
- Время: 115 мин.
- Режиссер: Ф. Гэри Грей
- В ролях: Тесса Томпсон, Крис Хемсворт, Ребекка Фергюсон, Эмма Томпсон, Лиам Нисон
- Перевод: на русском языке
- Качество: 720 - 1080
Люди в черном: Интернэшнл в хорошем качестве HD 720, 1080Об этой тайной организации известно во всем мире. У людей в черном: интернэшнл на этот раз задача суперсложная, ведь необходимо вычислить шпиона в собственных рядах. Эти герои всегда сражались с отбросами Вселенной и приходили человечеству на помощь в самый нужный момент.
А вот когда опасность подстерегает тебя изнутри — это становится миссией практически невыполнимой. Под подозрения попадают все агенты от новичков до старожилов. Удастся ли вычислить "крота", зрители этого культового боевика узнают только ближе к финалу, ведь сюжет будет держать в напряжении до последнего.
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