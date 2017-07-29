Люди в черном: Интернэшнл (2019)

Люди в черном: Интернэшнл (фильм 2019) смотреть онлайн

Men in Black International
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Люди в черном: Интернэшнл (2019)
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KP 5,8
IMDB 5,6

0
51
+141325
  • Название: Люди в черном: Интернэшнл
  • Год: 2019
  • Жанр: Фильмы, Боевики, Комедии, Приключения, Фантастика
  • Страна: Великобритания, США
  • Время: 115 мин.
  • Режиссер: Ф. Гэри Грей
  • В ролях: Тесса Томпсон, Крис Хемсворт, Ребекка Фергюсон, Эмма Томпсон, Лиам Нисон
  • Перевод: на русском языке
  • Качество: 720 - 1080

Люди в черном: Интернэшнл в хорошем качестве HD 720, 1080

Об этой тайной организации известно во всем мире. У людей в черном: интернэшнл на этот раз задача суперсложная, ведь необходимо вычислить шпиона в собственных рядах. Эти герои всегда сражались с отбросами Вселенной и приходили человечеству на помощь в самый нужный момент.
А вот когда опасность подстерегает тебя изнутри — это становится миссией практически невыполнимой. Под подозрения попадают все агенты от новичков до старожилов. Удастся ли вычислить "крота", зрители этого культового боевика узнают только ближе к финалу, ведь сюжет будет держать в напряжении до последнего.
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Отзыв 51:
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D1mka_Pro
D1mka_Pro Гость 14 июня 2019 04:28
+4
Отличный фильм. Рекомендую к просмотру.
P.S. я один заметил отсылку к Тору ?)
Гость гость
Гость гость Гость 15 июня 2019 00:02
+2
когда же этот п...р уже нажрется своим попкорном?
Чарли
Чарли Гость 13 июня 2019 21:57
+1
Качество "снимали из подмышки"
Гость Рома
Гость Рома Гость 13 июня 2019 22:58
+1
Бесят люди которые жрут в кинотеатре...
Dionisy
Dionisy Гость 13 июня 2019 23:10
+1
Качество никакущее, зачем вообще такое выкладывать? Славится такой поганью, при этом тыкает постоянно рекламу казино некий KOSHARA. Его с разных сайтов уже погнали метлой поганой, но он в каждую дырку влезает. Видимо и этот сайт скоро опустится до шлака-качеста-озвучки-видео-koshara.
Гость кристина
Гость кристина Гость 14 июня 2019 00:23
+1
Чарли,
хотите лучше идите в кинотеатр халявшики
Недовольный гость
Недовольный гость Гость 17 июня 2019 14:46
+1
Как можно быть такой жирной свиньёй, чтобы так громко на протяжении двух часов без остановки жрать!!!???
зритель без попкорна
зритель без попкорна Гость 23 июня 2019 00:58
+1
1хренбекс гомосеки!
Бла бла бла бла бла бла бла бла бла
И
Бла бла бла бла.
Fikus007
Fikus007 Гость 5 июля 2019 19:35
+1
Гость Николай,пиздуй отседа в штатку и там смотри в оригинале.
Гость Евгений
Гость Евгений Гость 13 июня 2019 22:14
0
это конечно круто,смотреть ворованное кино под звуки пожираемого попкорна.
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