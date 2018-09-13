Увидимся вчера (2019)

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0 12 -10 94

Название: Увидимся вчера

Увидимся вчера Год: 2019

2019 Жанр: Фильмы, Боевики, Драмы, Криминал, Триллеры, Фантастика

Фильмы, Боевики, Драмы, Криминал, Триллеры, Фантастика Страна: США

США Время: 86 мин.

86 мин. Режиссер: Стефон Бристоль

Стефон Бристоль В ролях: Иден Дункан-Смит, Dante Crichlow, Астро, Марша Стефани Блейк, Мира Лукреция Тейлор

Иден Дункан-Смит, Dante Crichlow, Астро, Марша Стефани Блейк, Мира Лукреция Тейлор Перевод: на русском языке

на русском языке Качество: 720 - 1080

Увидимся вчера в хорошем качестве HD 720, 1080 Легендарная компания Netflix представляет фантастический боевик, который затрагивает тему того, можно ли на самом деле изменить свою судьбу? Главными героями "Увидимся вчера" являются юные изобретатели, СиДжей и Себастьян. Они вместе учатся в бронкской школе. Все свое свободное время ребята посвящают тому, что изобретают рюкзак, с помощью которого можно перемещаться во времени.

После того, как полицейский пристрелил брата СиДжей, наши герои решили воспользоваться своим уникальным изобретением, чтобы отправится в прошлое и предотвратить убийство.

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