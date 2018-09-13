Увидимся вчера (2019)

Увидимся вчера (фильм 2019) смотреть онлайн

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Увидимся вчера (2019)
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KP 0.0
IMDB 5

0
12
-1094
  • Название: Увидимся вчера
  • Год: 2019
  • Жанр: Фильмы, Боевики, Драмы, Криминал, Триллеры, Фантастика
  • Страна: США
  • Время: 86 мин.
  • Режиссер: Стефон Бристоль
  • В ролях: Иден Дункан-Смит, Dante Crichlow, Астро, Марша Стефани Блейк, Мира Лукреция Тейлор
  • Перевод: на русском языке
  • Качество: 720 - 1080

Увидимся вчера в хорошем качестве HD 720, 1080

Легендарная компания Netflix представляет фантастический боевик, который затрагивает тему того, можно ли на самом деле изменить свою судьбу? Главными героями "Увидимся вчера" являются юные изобретатели, СиДжей и Себастьян. Они вместе учатся в бронкской школе. Все свое свободное время ребята посвящают тому, что изобретают рюкзак, с помощью которого можно перемещаться во времени.
После того, как полицейский пристрелил брата СиДжей, наши герои решили воспользоваться своим уникальным изобретением, чтобы отправится в прошлое и предотвратить убийство.
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Отзыв 12:
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Dich
Dich Гость 28 мая 2019 19:04
+1
Чёрные не фильм снять не изобрести ничего не могут.....
DEMON
DEMON Гость 29 мая 2019 07:38
+1
все такие знатоки,игры актеров,сюжета.куда деваться
himeoprotiwvseh
himeoprotiwvseh Гость 8 июня 2019 19:29
+1
мне фильм понравился, просто посмотрите и поймете........ в нем скрыто. то что каждый найдет для себя, каждый поймет этот фильм по разному.......
furmanfoto
furmanfoto Гость 27 мая 2019 20:00
0
не тратьте своё время! игра-0, сюжет-(-1)
duson1989
duson1989 Гость 27 мая 2019 21:22
0
фильм вообще шлак даже не думал что нетфликс такое выпускает :(
Егор
Егор Гость 29 мая 2019 17:29
0
Да уж. Перематывал, перематывал и не досмотрел...
Браин
Браин Гость 31 мая 2019 06:56
0
Спасибо за отзывы не буду тратить время так как ни одного положительного
тута или сдеся
тута или сдеся Гость 31 мая 2019 19:13
0
настоящая фантастика, ой простите сказка, черные что-то сделали
mixa86
mixa86 Гость 8 июня 2019 19:19
0
А мне понравился. Если отбросить спецэффекты 2000 года, сюжет очень даже неплох. Чем то похож на Ошибку времени.
Вика
Вика Гость 10 июня 2019 17:50
0
Dich,а что ты добился в своей жизни...Расист-_-
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