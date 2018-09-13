Увидимся вчера (2019)

Увидимся вчера (фильм 2019) смотреть онлайн
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- Название: Увидимся вчера
- Год: 2019
- Жанр: Фильмы, Боевики, Драмы, Криминал, Триллеры, Фантастика
- Страна: США
- Время: 86 мин.
- Режиссер: Стефон Бристоль
- В ролях: Иден Дункан-Смит, Dante Crichlow, Астро, Марша Стефани Блейк, Мира Лукреция Тейлор
- Перевод: на русском языке
- Качество: 720 - 1080
Увидимся вчера в хорошем качестве HD 720, 1080Легендарная компания Netflix представляет фантастический боевик, который затрагивает тему того, можно ли на самом деле изменить свою судьбу? Главными героями "Увидимся вчера" являются юные изобретатели, СиДжей и Себастьян. Они вместе учатся в бронкской школе. Все свое свободное время ребята посвящают тому, что изобретают рюкзак, с помощью которого можно перемещаться во времени.
После того, как полицейский пристрелил брата СиДжей, наши герои решили воспользоваться своим уникальным изобретением, чтобы отправится в прошлое и предотвратить убийство.
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